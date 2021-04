Chiede i suoi soldi indietro: pestato a sangue dai tre debitori

Cronaca

Sassofeltrio

| 12:46 - 18 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Lo avevano pestato a sangue nel dicembre scorso per non restituirgli dei soldi che avevano avuto in prestito qualche tempo prima. Ora, il gip di Urbino ha emesso tre misure cautelari (due arresti domiciliari e un obbligo di firma) nei confronti di tre giovani stranieri gravitanti su Sassofeltrio, tutti accusati di estorsione, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. Si tratta di un trentenne moldavo, residente a Saludecio (Rimini) e domiciliato a San Marino, di un 32enne rumeno residente a Sassofeltrio e di un 19enne nato a Rimini ma residente a Sassofeltrio. L'indagine è stata svolta dal commissariato di Urbino su input della Procura di Urbino dopo la denuncia presentata da un 40enne di Sassofeltrio, oggetto di una spedizione punitiva con pugni, calci e sotto la minaccia di un coltello, tanto da ricorrere alle cure ospedaliere. L'uomo venne pestato a sangue nel centro di Sassofeltrio dai tre stranieri, che aveva incontrato convinto della restituzione del denaro. Le minacce sono poi continuate anche dopo il ricovero in ospedale, fino a quando il 40enne non ha presentato denuncia. L'altro ieri sono arrivati i provvedimenti del gip su richiesta della Procura.