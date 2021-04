DIRETTA TESTUALE Calcio D Fiorenzuola - Rimini 3-2

Sport

| 16:18 - 18 Aprile 2021

Diretta testuale Fiorenzuola - Rimini.

RISULTATO: 3-2



FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola - Olivera, Potop, Ferri, Crotti (13' Cavalli) - Perseu, Zaccariello, Stronati - Tognoni (79' Michelotto), Oneto (73 Arrondini), Bruschi (86' Carrara).

In panchina: Ghidetti, Facchini, Hathaway, Colantonio, Saia.

All. Tabbiani

RIMINI (3-5-2): Scotti - Nanni (79' Ambrosini), Pupeschi, Canalicchio - Pecci (69' Lugnan), Simoncelli (71' Nigretti), Ricciardi (89' Diop), Sambou, Arlotti (66' Viti) - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Adorni, Manfroni, Mengucci, Pari.

All. Mastronicola



ARBITRO: Iacobellis di Pisa

RETI: 8' Bruschi (F), 57' Pupeschi (R), 66' Perseu (F), 89' Ambrosini (R), 94' Arrondini (F).

AMMONITI: Potop, Perseu, Canalicchio, Bruschi.

ESPULSI: 27' Casolla (R) sbaglia un rigore.

NOTE: recupero 3'pt, 5'st



Inizio gara ore 15



Inizia la missione rimonta del Rimini: tre punti oggi e i tre recuperi per ridurre a 4 i punti di distanza dal Fiorenzuola capolista. Mastronicola conferma un 3-5-2 a trazione anteriore, con gli attaccanti Pecci e Arlotti schierati esterni, più due mezzali offensive, Simoncelli e Sambou.



Rimini in maglia a scacchi biancorossi, calzoncini e calzettoni bianchi, completo nero con inserti rossi per il Fiorenzuola.



PARTITI!

3' Pecci sulla destra si accentra e cerca un filtrante rasoterra con il mancino, la palla arriva ad Arlotti che calcia dal limite. Sicuro Battaiola in presa.



4' Sambou ruba palla e si invola, decisiva la chiusura di Zaccariello. Primo corner della partita.



4' PUPESCHI! Colpo di testa del difensore sul successivo cross dalla bandierina, Battaiola salva alzando in corner.



7' Primo angolo a favore del Fiorenzuola. Sul cross Scotti esce e con qualche affanno allontana a pugni uniti.



8' GOL FIORENZUOLA. Difesa del Rimini sorpresa su una rimessa laterale battuta da Olivera, Oneto per Bruschi che supera imparabilmente Scotti.



9' SCOTTI SALVA! Oneto a tu per tu con il portiere che di piede si salva. Rimini che rischia il raddoppio.



10' Primo ammonito della partita è il centrale difensivo Potop, lo scorso anno titolare nella difesa del Milan primavera. Intanto Crotti è costretto a uscire per infortunio in barella.



18' Sambou perde una palla sanguinosa, Oneto serve Bruschi che serve in area il taglio di Spronati, la difesa del Rimini chiude e sventa una potenziale occasione.



20' Casolla apre a sinistra per Arlotti, chiusura decisiva in corner di Olivera sul cross dell'esterno sinistro biancorosso.



22' Tiraccio dalla distanza di Stronati, para Scotti senza problemi.



23' Ci prova Ricciardi da fuori, Battaiola sventa con sicurezza.



25' ARLOTTI! Sambou lancia Arlotti che in area si destreggia, liberandosi al tiro di destro, conclusione a giro che termina di poco a lato, alla sinistra di Battaiola. Splendida azione del giovane esterno, tra i migliori.



26' RIGORE PER IL RIMINI! Netto fallo su Vuthaj di un ingenuo Potop, su una palla che non sembrava particolarmente pericolosa.



27' BATTAIOLA PARA! Incredibile, Casolla calcia angolatissimo alla sinistra del portiere che compie un prodigio.



28' Ancora Arlotti! La conclusione dell'esterno termina a lato.



35' SCOTTI SALVA! Bruschi rientra sul destro e calcia all'altezza del vertice sinistro dell'area, Scotti in tuffo si salva in calcio d'angolo. Il portiere del Rimini decisivo per la seconda volta.



37' SCOTTI! Ancora il portiere del Rimini si oppone al tiro da fuori area di Stronati. Respinta decisiva del portiere biancorosso.



38' Slalom di Casolla in area, ma il destro è debole, blocca Battaiola.



39' Ricciardi prova il rasoterra dalla lunga distanza, la traiettoria deviata viene prolungata di tacco da Casolla, decisiva la chiusura di un difensore su Vuthaj pronto a lanciarsi verso Battaiola.



41' BATTAIOLA! Vuthaj serve sulla sinistra Arlotti che si accentra e calcia a colpo sicuro, Battaiola vola a mani aperte e respinge in calcio d'angolo.



42' RIMINI VICINO AL PARI! Arlotti sulla sinistra si accentra (incontenibile oggi), palla a Simoncelli che lancia splendidamente Vuthaj, a due passi dal portiere. Il tiro di destro è deviato miracolosamente in calcio d'angolo da Ferri. Che partita!



44' SCOTTI MIRACOLO! Incredibile, cross da destra di Tognoni e sul secondo palo il colpo di testa di Bruschi, a due passi dalla linea di porta. Scotti con un riflesso prodigioso si oppone con il corpo. Portieri assolutamente protagonisti.



45' Punizione di Bruschi da posizione pericolosa, la palla scavalca la barriera e termina alta.



FINE PRIMO TEMPO. Gara bellissima tra Fiorenzuola e Rimini, con i portieri assoluti protagonisti.



46' Subito angolo per il Fiorenzuola.



48' Punizione dalla trequarti di Simoncelli, splendida uscita aerea di Battaiola che blocca il pallone.



49' SCOTTI! Ennesima parata del portiere biancorosso, che a mani aperte copre il primo palo sul potente destro di Tognoni.



53' Punizione di Ricciardi, battuta corta per Simoncelli che crossa, palla deviata di testa in calcio d'angolo. Sul corner Ricciardi batte rasoterra per Pecci, cross di destro e colpo di testa di Sambou che termina a lato, senza impensierire Battaiola.



55' Arlotti si fa rubare palla a centrocampo, ripartenza di Tognoni che spreca tutto con un rasoterra debolissimo, bloccato a terra da Scotti.



56' Potop in tackle ferma Simoncelli in area, sulla destra. Ancora angolo per il Rimini.



57' GOOOOOOL RIMINI! Angolo da sinistra di Ricciardi e colpo di testa vincente di Pupeschi.



60' L'Aglianese sta pareggiando in casa 2-2 con il Progresso. Una vittoria del Rimini permetterebbe ai biancorossi di recuperare tre punti al Fiorenzuola e, finisse così la gara dei toscani, due all'Aglianese.



66' GOL FIORENZUOLA. Dormita colossale della difesa del Rimini. Bruschi serve a centro area Perseu che si gira e calcia nell'angolo lontano. Scotti non reattivissimo, ma il tiro era angolato.



70' Ora l'Aglianese vince 3-2. Il Rimini deve assolutamente cercare il pareggio.



73' BATTAIOLA SALVA! Retropassaggio sciagurato di testa di Potop, Battaiola esce di pugno e sventa. L'arbitro fischia poi il fallo di Vuthaj.



75' Cross da destra di Tognoni e Arrondini di destro cerca la deviazione al volo. Palla a lato, alla sinsitra di Scotti.



76' L'Aglianese conduce 4-2. Intanto splendida palla di Sambou per Vuthaj, anticipato.



79' Rimini a trazione anteriore, fuori Nanni e dentro Ambrosini.



80' Bruschi ammonito per simulazione. L'esterno sinistro del tridente di casa ha cercato il rigore, vanificando peraltro una buona iniziativa della sua squadra.



83' ANCORA SCOTTI! Bruschi da fuori area, il portiere salva deviando sulla traversa.



89' AMBROSINIIIII GOOOOOOOL! Il giustiziere del Fiorenzuola, ancora lui! Su respinta corta della difesa, tiro al volo dalla distanza e deviazione decisiva di un difensore.



90' Cinque minuti di recupero, il Rimini ora crede nella clamorosa vittoria!



92' Break Fiorenzuola, Zaccariello prova a cercare il jolly dai 25 metri, ma la palla è alta sopra la traversa



94' GOL FIORENZUOLA. Dormita ancora della difesa. Calcio di punizione, il Rimini oramai senza difensori concede ad Arrondini di battere a due passi da Scotti.



FINITA. PARTITA PAZZESCA.