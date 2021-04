Misure straordinarie per salvare le imprese turistiche: le proposte di Confesercenti al Ministro Garavaglia

Attualità

Rimini

| 11:26 - 18 Aprile 2021

Il Ministrp Garavaglia e il Presidente Vagnini.

Misure straordinarie e immediate per salvare le imprese turistiche. Sono quelle contenute nel documento consegnato dal presidente di Confesercenti Rimini, Fabrizio Vagnini al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia nell'incontro di sabato sera a Rimini. Tra i punti sul tavolo i tempi certi per le ripartenze, accelerazione dei vaccini per comunicare un’immagine sicura e nuova liquidità.



“Il 2020 si è chiuso, per le imprese del turismo, in modo decisamente negativo con perdite di fatturato, costi immutati e ristori largamente insufficienti e il 2021 è proseguito in modo ancora peggiore – così si legge nella nota di Confesercenti -. Oggi migliaia delle nostre imprese sono a rischio di prosecuzione della propria attività. Per cercare di dare prospettive di ripresa è necessario innanzitutto salvare la stagione estiva, definendo nell'immediato le regole e tempi certi che ci permettano di programmare le nostre attività a partire dalle misure sulla mobilità e spostamenti delle persone; ad oggi, in mancanza di una programmazione sulle riaperture la nostra Regione è impreparata alla sfida concorrenziale internazionale. Siamo molto preoccupati, altri paesi europei hanno e stanno già acquisendo quote rilevanti di mercato, aggiudicandosi le preferenze di molti turisti internazionali (Spagna, Germania, Grecia, ecc.) ma anche nazionali.



Non abbiamo più tempo, la stagione è già cominciata. Chiediamo di accelerare la campagna di vaccinazione per comunicare un'immagine di sicurezza delle località di tutta l’Italia, ai turisti e di prevedere, alla luce del Protocollo sottoscritto a livello nazionale, un canale prioritario e gratuito per la vaccinazione degli addetti del nostro settore che sono continuamente a contatto col pubblico. In attesa che la campagna di vaccinazione raggiunga questa platea di persone chiediamo per i nostri addetti e la nostra clientela la possibilità di accedere ad un servizio gratuito di screening/testing.



Per traghettare le imprese verso la ripresa occorre prevedere un piano straordinario per il comparto per il medio periodo che assicuri nuova liquidità attraverso: contributi a fondo perduto coerenti con la diminuzione del volume d’affari e la quota di costi fissi sostenuti anche per il 2021; estensione della moratoria sui mutui e leasing a tutto il 2021; credito d’imposta per la riduzione dei canoni d’affitto per tutto il 2021; liquidità per le imprese a tasso zero garantito dallo Stato e allungamento degli attuali prestiti garantiti dal Fondo centrale a 15 anni; abolizione dell l’Imu per il 2021; diminuzione del costo del lavoro e nuove forme di flessibilità; estensione l’Ecobonus al 110% anche alle strutture ricettive, comprendendo in particolare i lavori di adeguamento previsti dalla normativa antincendio.



C’è stata molta disponibilità ad ascoltare da parte del Ministro e per questo lo ringraziamo. Speriamo che in questo momento di difficoltà si faccia il massimo per salvare le imprese, affiancandole con interventi straordinari. Principalmente l’abbattimento dei costi fissi; l’80% delle attività è in affitto per cui un credito d'imposta per tutto il 2021 è fondamentale. Quello che ho chiesto è anche l’istituzione di un fondo nazionale per finanziare i Comuni al fine di togliere le tasse locali, azzerandole per tutto il 2021. Fonti Enit sostengono che la ripresa turistica non avverrà prima del 2023, quindi occorre mettere in campo uno sforzo straordinario per salvare il sistema paese che si basa sulle piccole imprese”.