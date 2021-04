Volley B, Titan Services ko a Sassuolo: 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 21:51 - 17 Aprile 2021

Partita tiratissima quella fra Kerakoll Sassuolo e Titan Services. I titani hanno giocato alla pari con gli avversari ed è mancato veramente un niente che il 3 a 0 subito fosse una vittoria. La differenza è stata davvero minima: sei punti per gli emiliani. Nel primo set i sammarinesi si sono trovati anche avanti nel punteggio verso la fine del match (21/20) e nel terzo hanno raggiunto sul 24 pari i padroni di casa grazie a un muro di Benvenuti. Il seguente errore in battuta e un attacco da posto quattro della Kerakoll hanno chiuso il match.

“Abbiamo giocato molto bene commettendo solo qualche piccolo errore in più dei nostri avversari – è il commento finale di coach Stefano Mascetti. – Meritavamo sicuramente qualcosa di più e penso anche che sul punteggio abbiano influito alcune decisioni arbitrali decisamente discutibili”.

Il tabellino

Kerakoll Sassuolo – Titan Services 3-0

Kerakoll. Marani 1, Managlia (L), Sartoretti 12, Anceschi 7, Mantovani 12, Camellini 11, Calosi 7. N.E.: Vaiarelli, Cucurachi. Ace: 6. Muri punto: 6. All. Alberto Di Mattia.

Titan Services. Kiva 10, Rondelli 4, Bernardi 6, Frascio 17, Elia Lazzarini 3, Rizzi (L), Benvenuti 10, Ricci 1, Cicconi, Andrea Lazzarini 3. N.E.: Carigi, Pancotti. Ace: 4. Muri punto: 10. All. Stefano Mascetti

Arbitri: Roberto Giusto (1° arbitro), Andrea Minelli (2°).

PARZIALI: 25/23 25/23 26/24

Prossimo turno. (Recupero 8^ giornata). Sabato 24 aprile ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Consar Ravenna.

La data dell’ultimo recupero: Recupero 9^ giornata - Titan Services – Sab Heli Rubicone venerdì 30 aprile ore 20.30 a Serravalle.