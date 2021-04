Esce dal distributore e centra in pieno la moto, grave un 27enne. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 19:06 - 17 Aprile 2021

Il luogo dell'incidente.



Grave incidente stradale a San Giovanni in Marignano, lungo la via saludecese Sp17. Secondo le prime informazioni questo pomeriggio (sabato 17 aprile) una Fiat Tipo e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate, all'altezza del distributore di benzina Q8. Erano circa le 18.30 quando un centauro, in sella ad una Yamaha, stava percorrendo la strada in direzione mare. L'auto stava uscendo dal distributore per immettersi nella direzione opposta al motociclista: inevitabile l'impatto tra i due mezzi. A farne le spese sarebbe stato il centauro, un ragazzo di 27 anni ferito gravemente e trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso. Il giovane è sempre rimasto cosciente, Sul posto sono intervenute l’ambulanza, l’automedica e la Polizia Municipale per i rilievi.