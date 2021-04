Calcio D, il Rimini a Fiorenzuola per sgambettare la capolista. Ancora out Gomis

Sport

Rimini

| 19:02 - 17 Aprile 2021

Casolla al tiro.

Il Rimini bussa alla porta della capolista Fiorenzuola (55 punti) assieme all'Aglianese e conta nel colpo grsoso per risalire la china (tre le partite da recuperare per la squadra di Mastronicola). Tra i biancorossi, vittoriosi all'andata, mancherà ancora Gomis. Tra i padroni di casa non sarà della partita Esposito, che sconterà un turno di squalifica, in dubbio capitan Guglieri.

Sul campo amico il Fiorenzuola ha fatto meglio di tutti: 31 punti contro i 30 dell'Aghlianese.

Dice mister Luca Tabbiani: “Sobbiamo però essere ben consapevoli della forza del Rimini, una delle squadre che anche all'andata aveva impressionato per essere una delle squadre più organizzate del girone e con individualità veramente molto importanti. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attenderanno domenica ma abbiamo grande entusiasmo e autostima per giocarci le nostre carte”.

Intanto nell'anticipo il Mezzolara ha espugnato Livorno 0-1 con rete di Sala al 33'