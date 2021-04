Basket B, RivieraBanca sfida la capolista Livorno al Flaminio

Sport

Rimini

| 18:21 - 17 Aprile 2021

RivieraBanca Basket Rimini ospita domenica Libertas Livorno 1947 al Flaminio (palla a due alle ore 18). Per la seconda settimana consecutiva la squadra di Bernardi ha lavorato quasi al completo. Bedetti si è allenato a parte fino a mercoledì. Giovedì ha fatto qualcosa con la squadra, 5 vs 0 ed un po' di 5 vs 5, ed anche ieri: non è nelle migliori condizioni, durate la partita il coach valuterà se è il caso di utilizzarlo o meno.

Coach Bernardi, Livorno è la capolista. Quali sono le sue caratteristiche principali? Cosa dovrà fare RivieraBanca per contrastarla?

"Come sempre dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, a Piombino abbiamo conquistato un'importantissima vittoria: dobbiamo prolungare quei 5'33" finali per più tempo durante la partita, per fare questo bisogna allenarsi con continuità in un certo modo e noi lo abbiamo fatto per la seconda settimana consecutiva. Mi aspetto che questi 5' siano molti di più domani, loro sono una squadra molto forte e sono primi in classifica non a caso: sono completi ed hanno dei bravi playmaker, un tiratore eccezionale per la serie B come Casella ed un americano per la serie B come Ammannato che ha sempre giocato in A2, è un pivot molto importante, però hanno anche altri giocatori forti. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, che ci sia domani Livorno od un'altra squadra non ci interessa, sappiamo quello che dobbiamo fare: essere disposti a sbucciarci le ginocchia ed a 'sputare sangue' per 40' e poi alla fine alzare la testa e guardare il tabellone".