Moto3, a Portimao Andrea Migno conquista la pole position. Moto2: Bezzecchi ha il sesto tempo

Sport

Rimini

| 17:57 - 17 Aprile 2021

Andrea Migno.

Sulla pista di Portimao, in Moto2 sesto tempo per Marco Bezzecchi, il primo tra i piloti italiani, mentre centra la terza pole consecutiva Sam Lowes al termine di una Q2 perfetta. Secondo per 23 millesimi Remy Gardner della Red Bull KTM Ajo. Terzo tempo per la Petronas di Xavi Vierge e quarto per la Honda di Ai Ogura.

In Moto3 ottima prova per Andrea Migno da Saludecio, autore di un giro molto convincente che gli ha permesso di conquistare la sua prima pole position stagionale, che mancava da Valencia 2019. Il riminese ha portato davanti a tutti la Honda del team Snipers con il crono di 1’47.423 mettendo tra sé e il secondo classificato, il connazionale Dennis Foggia, un decimo e mezzo.

Terzo tempo ha per Jeremy Alcoba. Solo 15esimo il cattolichino Niccolò Antonelli, che non è riuscito a esprimersi al meglio.