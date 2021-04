Turismo: assessore Sadegholvaad, "Rimini pronta a ripartire il 26 aprile"

Attualità

15:43 - 17 Aprile 2021

"Finalmente abbiamo una data, quella del 26 aprile. Rimini è pronta a ripartire". È quanto afferma l'assessore alle Attività economiche riminese, Jamil Sadegholvaad, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, che vede con favore la riapertura progressiva decisa dal governo. Il primo strumento che l'amministrazione di cui fa parte mette in campo è 'open space', ovvero la concessione gratuita di suolo pubblico per i dehors di bar e ristoranti, un'iniziativa avviata con la pandemia. "Anche ieri in Comune sono arrivate nuove domande, ormai siamo vicini a quota 200", ha detto l'assessore, che ha annuncio un incontro in settimana con le associazioni di categoria "per definire omogenee regole d'ingaggio per le riaperture. Che devono essere in assoluta sicurezza". "Una volta che riapriamo non possiamo più permetterci di tornare indietro per distrazione, superficialità o peggio - aggiunge Sadegholvaad -. Intelligenza e responsabilità ci vogliono adesso".