Si arrampica per entrare in casa dell'amica, sammarinese trovato con la droga negli slip

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 17 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Nascondeva 40 grammi di marijuana negli slip: un 33enne originario di San Marino è stato denunciato nella tarda serata di ieri (venerdì 16 aprile). La Polizia è intervenuta presso un condominio di Rimini, allertata dagli stessi condomini, che segnalavano la presenza di un soggetto intento ad arrampicarsi lungo il balcone dell’abitazione sita al primo piano. Il 33enne, fermato dalla Polizia, si è giustificato dicendo che stava cercando di raggiungere l'abitazione di un'amica, al momento fuori casa. Sottoposto a perquisizione (gli agenti hanno notato il nervosismo del giovane), è stato trovato in possesso di un sacchetto di marijuana, nascosto negli slip. Sul ragazzo, indagato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato applicato in passato un Daspo, e ha procedimenti penali pendenti per reati contro la persona.