Schiamazzi in un appartamento, spunta la droga. Confezionavano dosi in casa. Denunciata 21enne

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 17 Aprile 2021

Controlli della Polizia in un appartamento in zona Celle.

Nella notte tra venerdì e sabato (16-17 aprile) una pattuglia della squadra Volante della Polizia è intervenuta in zona Celle, a Rimini, a seguito di segnalazione sugli schiamazzi provenienti da un appartamento posto al primo piano di una palazzina. Gli agenti, già all'esterno, avevano constatato la presenza di più persone all'interno dell'appartamento. Una volta dentro, hanno trovato 20 grammi di marijuana, una pallina di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché 100 euro in contanti. La proprietaria dell'appartamento, una 21enne, ha cercato vanamente di darsi alla fuga e di liberarsi di un bilancino di precisione, venendo però bloccata dalla Polizia. Ora è indagata per l'ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.