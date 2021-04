Misure anti crisi a Verucchio, plauso di Cna e Confcommercio al sindaco

Attualità

Verucchio

| 13:38 - 17 Aprile 2021

Municipio di Verucchio.

Giovanna Giusto e Giovanni Bucci, referenti delle delegazioni locali rispettivamente di Confcommercio e CNA, esprimono apprezzamento per le azioni di sostegno alle imprese concertate con l'amministrazione comunale di Verucchio. In primis l'eliminazione del canone di occupazione del suolo pubblico per l'intero 2021, ma anche la disponibilità manifestata dal sindaco Sabba su altre richieste: il posticipo al 31 dicembre di tutti i tributi comunali, l’esonero dall’imposta sulla pubblicità e una decisa riduzione della Tari, la previsione di ulteriori contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese. Si evidenzia "il costante e proficuo confronto" per garantire "sostegni concreti" agli imprenditori. "Sappiamo benissimo che i comuni possono intervenire limitatamente in questa partita per le poche risorse di cui dispongono ed è per questo che diviene ancora più importante il confronto per condividere misure il più possibile efficaci e concrete", spiegano Giusto e Bucci in una nota congiunta.