Incendio del carrello di un aereo, intervento dei Vigili del Fuoco, ma è un’esercitazione

Attualità

Rimini

| 11:22 - 17 Aprile 2021

Simulazione dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco di Forlì Cesena e Rimini hanno partecipato, dal 12 al 16 aprile 2021, alla seconda settimana delle tre previste del "corso di abilitazione soccorritori aereoportuali" organizzato dal comando provinciale Vigili del fuoco di Forlì Cesena. Simulati alcuni tra gli scenari più complessi, come l’incendio del carrello di un aereo o le fiamme su un motore, lo spargimento di carburante dal serbatoio e l’ingresso al buio per soccorrere i passeggeri nel velivolo. Le manovre si sono svolte all’aeroporto di Bologna, dove si trova una zona appositamente allestita per simulazioni di soccorso su aeromobile. L'attività si è svolta nel rispetto delle misure anti covid.