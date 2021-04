Fa ancora freddo, a Rimini prorogata al 26 aprile l’accensione degli impianti di riscaldamento

Attualità

Rimini

| 11:09 - 17 Aprile 2021

Prorogata l'accnsione dei riscaldamenti.

Con un’ordinanza a firma del sindaco Andrea Gnassi è stata disposta la proroga fino al 26 aprile per l’accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici. Un'estensione quindi del normale periodo di funzionamento, compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, stabilita alla luce delle attuali condizioni climatiche, con temperature al di sotto delle medie stagionali del periodo, e che si rende ancor più necessaria alla luce dell’emergenza pandemica da Covid, che richiede, tra le misure di cautela e di prevenzione della diffusione del virus, la frequente aerazione degli ambienti chiusi e quindi il ricambio d’aria.



Si invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, e comunque nel limite delle sette ore giornaliere previste dal d.P.R. vigente, ricordando di non superare la temperatura di 20°C.