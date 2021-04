VIDEO Incidente in via Montescudo tra auto e scooter: grave una ragazza 26enne

Attualità

Rimini

| 09:29 - 17 Aprile 2021

Verso le 22 di venerdì 16 aprile, in via Montescudo all'altezza dell'incrocio con via Taro, si è verificato un incidente stradale grave, tra uno scooter scarabeo e un'auto Chevrolet. Ad avere la peggio una ragazza di 26 anni che era alla guida del ciclomotore, che nell’impatto con la Chevrolet è finita sotto l’auto. Subito intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale di Rimini. La giovane rimasta ferita è stata trasportata con un codice di massima gravità all'ospedale "Bufalini" di Cesena. I rilievi del sinistro, per gli accertamenti sono stati effettuati dalla Polizia Municipale.