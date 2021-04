Moto, CIV: al Mugello pole provvisoria per Pirro (SBK) e Fuligni (SS600)

Sport

| 21:29 - 16 Aprile 2021

I piloti ELFCIV sono scesi in pista nel venerdi del primo week end di gara al Mugello per la qualifica 1.

Adrenalina pura in Superbike dove il primo tempo è quello di Lucas Mahias. L’alfiere del team Kawasaki Puccetti Racing, al Mugello come wild card in vista del suo impegno al Mondiale Superbike, chiude il primo turno di qualifiche con il crono 1’50.805. Moto in configurazione mondiale la sua e dunque fuori classifica. La pole provvisoria va quindi a Michele Pirro. Nemmeno due decimi di distacco dal francese, segno che l’alfiere del team Barni sta prendendo confidenza con la nuova centralina Motec montata sulla sua Ducati e obbligatoria per tutta la classe regina da quest’anno. Terzo tempo quello di Agostino Santoro (1’51.164). Il giovane pilota del team Ducati Broncos, Campione in carica del National Trophy 1000, scende in pista e sorprende tutti chiudendo la prima fila provvisoria in griglia e lasciando dietro di sé piloti di esperienza come il compagno di squadra Lorenzo Zanetti.

In Moto 3 a siglare la prima pole provvisoria è il Pata Talento Azzurro Alberto Surra, passato nelle fila del team Bardhal VR46 Riders Academy. La sua KTM ha chiuso con il miglior tempo 1’58.779. A quasi 4 decimi il compagno di squadra Elia Bartolini mentre il terzo tempo è stato quello di Filippo Bianchi sulla Honda preparata dallo Junior Team Total Gresini (crono 1’59.740). Diversi i piloti che hanno montato il motore Yamaha 450 fornito da Geo Technology S.A sulle loro moto 3 sposando il progetto federale per livellare i costi e far emergere il talento, tra cui Matteo Morri, sesto tempo per lui in Q1.

Nella 600SS le wild card mondiali impreziosiscono una entry list già corposa e di livello. Il tempo più veloce (1’53.799) è di Philipp Oettl con la Kawasaki in configurazione mondiale, preparata dal team Puccetti per il week end del Mugello come test in vista dell’appuntamento Mondiale. La pole provvisoria, a soli 51 millesimi dal tedesco, è quella di Federico Fuligni in sella alla Yamaha preparata dal team RM Racing. A completare la prima fila provvisoria un’altra Yamaha, quella del team Rosso e Nero, guidata da Roberto Mercandelli (1’54.256). Quarto tempo per il pluricampione Italiano Massimo Roccoli, quest’anno con Yamaha Promo Driver Organization.

In PreMoto3 sono oltre 30 piloti in Q1 ma il più veloce è Cesare Tiezzi con la CS del team AC Racing e il crono 2’04.351. Solo 4 millesimi di distacco per il Pata Talento Azzurro Riccardo Trolese, supportato dal team Campione Italiano di categoria M&M Techical Team. Terzo posto provvisorio in griglia per Cristian Basso su BucciMoto (2’05.406) in attesa del secondo turno di qualifica del sabato mattina. Molti i giovani al debutto in Premoto3, provenienti dalla filiera FMI dei Campionati Italiani Minimoto e CIV Junior.

La 300SS scende in pista e lo fa ancora una volta con una entry list nutrita. 40 piloti a battagliare per il primo turno di qualifica e le Yamaha a siglare i tempi migliori. La pole provvisoria va a Bahattin Sofuoglu (2’06.155) nipote del Campione Kenan. A sei decimi Devis Bergamini tra le fila del team ProGP Racing e Marco Gaggi a chiudere la prima fila provvisoria con il crono 2’07.116. Sabato mattina si definirà la griglia di partenza dopo il secondo turno di qualifiche.