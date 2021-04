Rimini Calcio, con il ds Andrea Maniero anche un responsabile dell'area tecnica: Giorgio Bresciani?

Sport

Rimini

| 19:10 - 16 Aprile 2021

Il ds Andrea Maniero.

E’ ufficiale: il direttore sportivo del Rimini sarà Andrea Maniero. Sarà presentato alla stampa sabato mattina alle ore 11,30 nella sala stampa del Romeo Neri. In questi giorni Maniero era al Romeo Neri, giovedì addirittura in tuta sul rettangolo verde, per prendere confidenza con la nuova realtà e conoscere anche gli allenatori del settore giovanile.

Ma la vera notizia è un’altra visto che di Maniero si sapeva già tanto più che il ds ex Campodarsego era ad osservare i biancorossi contro la Sammaurese e contro la Pro Livorno. Arriva, infatti, anche un responsabile dell’area tecnica, un ex affermato giocatore (non ha vestito il biancorosso) il cui nome verrà svelato nella stessa giornata. Il tam tam alle ore 19 indica il prescelto in Giorgio Bresciani, ex attaccante tra gli altri club di Torino, Bologna Napoli, Ancona, ed ex Nazionale Under 21. Ma in società non ci sono conferme. L’incontro con la stampa sarà l’occasione anche per capire dal presidente Rota se in società ci sarà o meno l’ingresso di un nuovo socio.