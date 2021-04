Fa da palo durante un furto nella notte, visto in diretta dalle telecamere: 21enne in manette

Cronaca

Rimini

| 14:33 - 16 Aprile 2021

L'allarme è arrivato alla Centrale Operativa alle 2 e 40.

Tradito dall’allarme “antintrusione” pervenuto dal negozio “Yves Rocher France” in Corso d’Augusto, all’istituto di vigilanza, finisce in manette un giovane 21enne. Erano le 2 e 40 quando la segnalazione è arrivata alla Polizia. Dalle telecamere di videosorveglianza si nota il giovane che, all’esterno del negozio, con fare sospetto, si guarda intorno controllando l’assenza di pattuglie.



All’arrivo degli agenti il 21enne, ha iniziato a gesticolare, probabilmente all’indirizzo di alcuni complici per i quali stava facendo da palo, poi ha abbandonato la bicicletta ed è fuggito in via Gambalunga, ma per poco. E’ stato bloccato e arrestato per furto aggravato in concorso, ricettazione e di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.



Sono in corso indagini per accertare e definire il ruolo di ulteriori soggetti nella vicenda.