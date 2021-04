Covid: un decesso e 4 nuovi casi a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:33 - 16 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Nella Repubblica di San Marino si sono registrati, nelle ultime 24 ore, 4 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus (96 tamponi effettuati), con 10 guarigioni. Si registra purtroppo il decesso in Ospedale di un sammarinese di 87 anni. Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.016 di cui: 247 positivi (132 femmine e 115 maschi, età media 46 anni), 87 decessi e 4.682 guarigioni. Sono 225 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio. I tamponi totali eseguiti sono 58.004.



Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 22 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 15 si trovano nelle stanze di isolamento e 7 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie).

Campagna vaccinale anti covid



Il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 20.424 di cui 11.989 persone vaccinate con la prima dose e 8.435 con anche la seconda dose. Il 55,7% dei vaccinati sono femmine e il 44,3% sono maschi. Il 15 aprile sono state somministrate 1.011 prime dosi e 11 richiami.