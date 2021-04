VIDEO Il Fratino torna a fare la sua comparsa sulla spiaggia di Rimini

Attualità

Rimini

| 08:53 - 17 Aprile 2021

Da qualche settimana nelle spiagge riminesi il fratino è tornato a fare la sua comparsa. Il piccolo uccello trampoliere protetto dalla normativa nazionale ed europea, è solito depositare le uova nella sabbia in primavera. Il nido è una semplice buca che, di solito, ospita tre uova. Tra Rimini e Riccione i volontari ornitologi di Asoer di Rimini hanno recentemente scoperto quattro nidi che sono stati subito circoscritti per essere protetti. E' vietato avvicinarsi ai nidi che sono stati delimitati con “recinti” leggeri costituiti da pali e cordino e segnalati con cartelli informativi anche se sarà possibile ammirarli a distanza. Come ha fatto un nostro lettore che ha inviato alcune immagini dei fratini "a spasso" sulla battigia mentre "saltellano" tra la spiaggia e il mare sotto lo sguardo incuirosito di qualche gabbiano. La presenza di un nido di fratino è sempre un ottimo segnale dello stato di salute di un ambiente marino e di una spiaggia correttamente tutelata e conservata. Ed è anche un bel segnale di "rinascita" in questo periodo così complicato.