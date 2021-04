Stanco dei domiciliari, vuole evadere e aggredisce i Carabinieri. Arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:42 - 16 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Stanco degli arresti domiciliari, un pregiudicato riccionese aggredisce i Carabinieri durante un controllo presso la sua abitazione. L'uomo, alla vista dei militari sul posto per verificare il rispetto della misura detentiva, ha iniziato a inveire contro di loro. Ha dichiarato di essere depresso per la situazione pandemica e di voler evadere. I militari hanno cercato di calmarlo senza riuscirci. L'uomo si è agitato sempre di più fino ad insultare i Carabinieri tentando di colpirli con calci e pugni per poter scappare. I militari, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzarlo e calmarlo. E' stato portato in caserma e arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Verrà processato per direttissima.