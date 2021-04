Tennis, scatta l'Open Città di Bellaria

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:25 - 15 Aprile 2021

Un momento della conferenza stampa.

Al Circolo Tennis Venustas sta per arrivare il grande tennis con tutta la sua carica di entusiasmo ed interesse sportivo. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, il Circolo Tennis Venustas di Igea Marina da sabato torna ad ospitare uno dei tornei più importanti del circuito nazionale, il trofeo “Città di Bellaria” con 4000 euro di montepremi. In 150 almeno si daranno battaglia per due settimane nel Club del Parco del Gelso, un avvenimento che dà grande carica, in primis agli organizzatori.

Nella sede del Circolo oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione dell’evento. La presidente del Circolo Tennis Venustas, Elisa Vandi, ha detto con giustificato orgoglio: “E’ un grande ritorno, speriamo di poter dare un raggio di sole in questa attività che per un certo tempo si è dovuta fermare, credo che nelle tenniste ci sia una grande entusiasmo. Purtroppo si dovrà giocare a porte chiuse – ha continuato la n.1 del Circolo – però speriamo di fare parecchie live su facebook con gli incontri più interessanti durante la manifestazione”.

Elisa Vandi ha sottolineato che finora le iscritte sono 130, ma quelle di più alta classifica, 3° e 2° categoria, possono iscriversi fino a lunedì. Al momento le 2° categoria sono 35, guidate dalla 2.2 imolese Camilla Scala e dalle 2.3 Maria Vittoria Viviani e Valentina Lia, giocatrici più impegnate nel circuito internazionale che in quello interno, a seguire la 2.4 riminese Emma Ferrini, insieme alle altre 2.4 Alessandra Anghel e Ester Ivaldo, in campo tra le locali anche la campionessa uscente, la 2.5 santarcangiolese Chiara Mendo, le 2.6 Giulia Dal Pozzo e Marta Lombardini. Il tetto delle iscritte è fissato a quota 180, si giocherà su tre campi. “Se il tempo ci aiuta – ha detto Elisa Vandi – contiamo di concludere in 15-20 giorni”. La presidente ha commentato anche il felice momento che sta vivendo la scuola tennis locale: “Ci sono buoni riscontri per i ragazzi, siamo contenti in particolare per gli Under 12 e 14 che a breve inizieranno i campionati italiani a squadre, in particolare abbiamo una squadra Under 12 che, sono sicura, ci darà delle soddisfazioni”.