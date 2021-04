Un ciclodromo per gare in bicicletta: partono i lavori a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 16:37 - 15 Aprile 2021

Il cantiere.



Dopo le operazioni di accantieramento, si sono avviati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di un nuovo ciclodromo a Cattolica. Sorgerà nella zona della cosiddetta “montagnola” tra la via Carpignola e la via Dalla Chiesa; confinante, d’altro lato, con il Parco della Pace e la Via Olivieri. Per la totalità del progetto è prevista una spesa di circa 300mila euro. Il cantiere si dovrebbe concludere entro la stagione estiva. L’affidamento dei lavori è stato celere poiché si è fatto ricorso al nuovo accordo quadro. Sulla scorta dei benefici ottenuti col precedente accordo, infatti, l'amministrazione ha scelto deciso di puntare nuovamente su questa metodologia che, oltre ad evitare lunghe tempistiche di assegnazione dei lavori, ha consentito una notevole economia di scala considerando un risparmio medio compreso tra il 20 ed il 30% sui prezzi delle lavorazioni rispetto ad appalti tradizionali.



IL PROGETTO. Il ciclodromo si articolarà planimetricamente con forma anulare per una lunghezza complessiva di 490 metri. La pista in asfalto avrà una larghezza costante lungo tutto l’anello pari a 5 metri, comprensiva della “fascia di “riposo” di larghezza pari ad un metro individuata da segnaletica colorata a tessa. L’andamento sarà piano regolare, in lieve rialzo rispetto alla quota stradale e con pendenza trasversale inclinata verso l’interno. L’ingresso al velodromo avverrà direttamente da Via Carpignola attraverso un tratto carrabile che si dirama a partire dalla rotatoria nord della strada pubblica arrivando ad un piazzale di parcheggio. La conformazione dell’area, inoltre, si presta ad ospitare in un prossimo futuro anche la realizzazione di un eventuale tracciato di mountain bike. Il sindaco di Cattolica Gennari evidenzia che l'intervento si unisce "ai lavori già effettuati per lo Stadio Calbi, per il nuovo centro tennistico, per l’efficientamento della Piscina" e che si tratta di un "tassello ulteriore che potrà proporsi anche quale fondamentale volano per la destagionalizzazione turistica del territorio".