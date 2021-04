Calcio RSM, hurrà Tre Penne: 1-0 alla Virtus con rete di Gai. E' terza a -1 dalla Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 16:09 - 15 Aprile 2021

Foto FSGC.

I posticipi della tredicesima giornata di campionato portano in dote ulteriori verdetti, oltre a quelli maturati martedì sera e che hanno certificato il primo posto de La Fiorita in stagione regolare: i gialloblu occuperanno la testa di serie n. 1 nel tabellone play-off. Condizione di favore che spetterà anche ad altre tre squadre, che usciranno dal lotto composto da Libertas, Tre Penne, Folgore, Tre Fiori e Pennarossa. Fuori dai giochi il San Giovanni, che partirà dal Turno Preliminare. L’aritmetica tiene in ballo ancora la Virtus, distante cinque punti dal quarto posto, ma con tre squadre più avanti in classifica.

I neroverdi di Acquaviva erano in campo ieri sera contro il Tre Penne per inseguire un successo che avrebbe compattato ulteriormente la zona play-off. Al termine di un incontro piuttosto equilibrato l’ha spuntata la formazione di Stefano Ceci, che centra una vittoria determinante grazie alla prodezza di Nicola Gai. Il centrocampista biancoazzurro, a tempo scaduto, esplode un gran destro da 25 metri che spolvera l’incrocio dei pali alla sinistra di Stimac, incolpevole sull’episodio e decisivo una manciata di secondi prima nel negare la rete a Pieri. Terzo successo nelle ultime quattro uscite per il Tre Penne, che tiene il passo delle migliori e risucchia la Libertas nella volata play-off.

I granata, dopo il pareggio di martedì sera col San Giovanni, conservano ora due soli punti di vantaggio rispetto al quinto posto occupato dal Tre Fiori. Finisse oggi la regular season, i ragazzi di Cecchetti dovrebbero partire dal Turno Preliminare in virtù della sconfitta nello scontro diretto con la Folgore. Il che la dice lunga sull’importanza del successo in rimonta sul Cailungo, al termine di una partita che combattuta e nervosa, dove era stato proprio il Cailungo a passare in vantaggio. È stato infatti Mattia Urbinati a sbloccare l’incontro, trasformando un calcio di rigore poco dopo il quarto d’ora di gioco. Un Tre Fiori in versione Dottor Jekyll & Mister Hyde esce rigenerato dagli spogliatoi, trovando la via del pareggio nel primo minuto della ripresa grazie a Sartori. Cambia così l’inerzia in campo, che porta i gialloblu a ribaltare e chiudere la partita grazie alle stoccate di Bordon e Domini.

Resta in scia play-off anche il Pennarossa di Andy Selva, che infligge la settima sconfitta consecutiva al Cosmos. La formazione di Cristian Protti è ora matematicamente fuori da ogni logica di post season, risultando per il club di Serravalle irraggiungibile anche il dodicesimo posto. Biancorossi avanti in avvio con Halilaj, poi ripresi da Nicola Zafferani a metà della prima frazione di gioco. A regalare tre preziosissimi punti alla compagine di Chiesanuova è Adami Martins, che il 68’ sigla la rete della vittoria.

Detto della corsa ai Play-off, i risultati dell’infrasettimanale hanno delineato con maggiore chiarezza anche la situazione al limitare della dodicesima posizione – l’ultima utile per accedere al Turno Preliminare –. Per garantirsi un posto al di là della regular season, basterà un punto alla Juvenes-Dogana che nel prossimo turno incrocerà il Cosmos, la cui stagione è di fatto terminata ieri sera. Derby esclusivamente determinante per la Juvenes-Dogana, dunque, che in caso di sconfitta potrebbe complicarsi non poco la vita, visto che l’ultima giornata metterà a confronto la squadra di Amati col Cailungo.

I rossoverdi sono ancora in corsa, nonostante i quattro punti di ritardo dal Domagnano. Non sarà un’impresa semplice rimontare un simile divario in due sole partite, ma il calendario legittima un tentativo. I Lupi dovranno affrontare Tre Penne e Folgore nei prossimi due week-end, ed entrambe andranno alla ricerca di punti play-off. Di contro, il Cailungo affronterà il Pennarossa, prima di chiudere con la Juvenes-Dogana. Con lo scontro diretto a favore (3-0 al Domagnano lo scorso 28 febbraio), la loro stagione non può certo dirsi conclusa.

Squadre che, al netto del Murata, torneranno in campo già sabato e domenica. Tra i quattro anticipi, occhi puntati su Cailungo-Pennarossa e Cosmos-Juvenes–Dogana. Come anticipato precedentemente, sono queste le due sfide che potrebbero decidere o rilanciare la corsa al dodicesimo posto. Sempre che il Domagnano – impegnato a Fiorentino col Tre Penne – non faccia propria la sfida, mettendo la parola fine alla rincorsa al Turno Preliminare. Ad Acquaviva toccherà invece a Folgore e Fiorentino: nessuna necessità di classifica per i rossoblu, ormai certi di una posizione in post season, mentre il club di Falciano non può permettersi passi falsi a due partite dal termine. Nel palinsesto di San Marino RTV Sport, troverà spazio il confronto tra Cailungo e Pennarossa, in diretta da Montecchio a partire dalle ore 15:00.

IL PROSSIMO TURNO Domenica sarà invece possibile seguire in diretta Facebook, TV o sul sito ufficiale dell’emittente di Stato, il confronto tra San Giovanni e Faetano. Si tratterà dell’ultima uscita in regular season per gli uomini di Baffoni, attesi dal Turno Preliminare dei play-off. Obiettivo che solo l’aritmetica tiene ancora nel mirino degli avversari di giornata, distanti cinque punti dal dodicesimo posto con due partite da giocare. Affidato a Marco Avoni il big match tra La Fiorita e Tre Fiori, in campo a Montecchio dalle 15:00. Il derby cromatico risulta di scarsa importanza ai fini della classifica per gli uomini di Nicola Berardi, già certi del primo posto in classifica. Diverso il discorso per il Tre Fiori, al momento fuori dalle prime quattro posizioni per via dello scontro diretto sfavorevole nei confronti della Folgore – con cui Bordon e compagni risultano appaiati a quota 23 punti –. Chiude il palinsesto della penultima giornata Libertas-Virtus. Punti pesanti in palio per i granata che dopo il pareggio a reti inviolate nel derby col San Giovanni dovranno evitare di complicarsi ulteriormente la vita ai fini dell’approdo diretto ai play-off. Di contro, la squadra di Bizzotto è oramai certa della qualificazione al Turno Preliminare, nell’impossibilità di raggiungere la quarta piazza.



LA CLASSIFICA

La Fiorita 33; Libertas 25: Tre Penne 24; Folgore, re Fiori 23; Pennarossa 20; San Giovanni 187; Virtus 17; Murata, Fiorentino 15; juvenes Dogana 13; Domagnano 11; Cailungo 7; Faetano 6; Cosmos 4.

I tabellini

Cosmos - Pennarossa 1-2

Batori, Zafferani, Lusini, A. Valentini (dall’65’ Senja), Ma. Camillini, Zonzini, Zaghini, G. Valentini (dall’84’ Sartini), Matteucci, Della Valle (dal 65’ Cervellini), Mema

A disposizione: Gregori, Mi. Camillini, Pari, Della Croce

Allenatore: Cristian Protti

PENNAROSSA Semprini, Alberighi, Martin, Adami Martins, Cola (dal 63’ Evaristi), Raffelli, Tomassini (dall’87’ Righi), Colagiovanni, Stefanelli (dal 36’ Ciacci), Halilaj (dall’87’ Souare), Sebastiani

A disposizione: Marconi, De Biagi, Conti

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Alfonso Gallo e Giacomo Bianchini

Quarto ufficiale: Gianluca Ceccarelli

Marcatori: 7’ Halilaj, 23’ Zafferani, 68’ Adami Martins

Ammoniti: Adami Martins, A. Valentini, Raffelli, Cervellini

Tre Fiori - Cailungo 3-1

TRE FIORI De Angelis, D. Simoncini, Gargiulo (dal 31’ Kalissa), Angelini, D’addario (dall’88’ G. Matteoni), Della Valle (dal 46’ Domini), Lunardini (dall’84’ Pracucci), N. Santoni, Dolcini (dal 46’ Vandi), Sartori, Bordon

A disposizione: A. Simoncini, Rea

Allenatore: Matteo Cecchetti

CAILUNGO Gallinetta, M. Rossi (dal 76’ Genghini), Iuzzolino (dal 76’ Vitali), Lepri, Tomassini, Carnesecchi, Zannoni, Diallo (dal 55’ A. Rossi), Ura (dal 55’ Cecchetti), Urbinati, D. Santoni (dal 61’ Tadzhybayev)

A disposizione: La Monaca, S. Matteoni

Allenatore: Giorgio Rinaldi

Arbitro: Raffaele Delvecchio

Assistenti: Alessandro Salvatri e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 17’ rig. Urbinati, 46’ Sartori, 61’ Bordon, 70’ Domini

Ammoniti: Dolcini, Tomassini, Angelini, Urbinati, Santoni, G. Matteoni

Virtus - Tre Penne 0-1

VIRTUS Stimac, D’Altri, Giacomoni, Maini, Ciacci, Alijahej (dal 46’ Ma. Battistini), Baiardi, Golinucci, Rigoni (dal 46’ Santucci), Brigliadori (dal 66’ Marigliano), Innocenti (dall’86’ Angeli)

A disposizione: Paolini, Massari, Limouni

Allenatore: Luigi Bizzotto

TRE PENNE Lanzoni, Cesarini, Mi. Battistini, Patregnani, Lombardi, Genestreti, Sorrentino (dal 46’ Costantini), Chiaruzzi (dal 22’ Semprini), Pieri, Gai, Cibelli (dal 70’ Perrotta)

A disposizione: Migani, Casadei, Mezzadri, Gasperoni

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Laurentiu Ilie ed Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Cristiano Ascari

Marcatori: 90’+2’ Gai

Ammoniti: D’Altri