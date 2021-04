Discoteche chiuse da un anno, Indino: "Locali non responsabili per i contagi"

Attualità

Rimini

| 16:11 - 15 Aprile 2021



Intervistato da Bruno Vespa, nel programma "Porta a Porta", il ministro della salute Roberto Speranza ha definito "non prioritaria" la riapertura dei locali da ballo e delle discoteche, facendo poi riferimento a quanto avvenuto in Sardegna lo scorso agosto: "Abbiamo riaperto e il contagio è esploso".



Gli risponde, con un videomessaggio, il presidente del Silb Emilia Romagna Gianni Indino: "300.000 famiglie che vivono di questo lavoro possono diventare una priorità", spiega. E sul caso discoteche-Sardegna, Indino evidenzia: "La Sardegna in queste settimane era zona bianca ed è tornata zona rossa. E le discoteche non sono state aperte in questo periodo". Indino, per voce degli imprenditori che rappresenta come presidente regionale del sindacato, chiede che si programmi una data per la riapertura dei locali, partendo ovviamente da quelli all'aperto.