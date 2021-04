Primavera assente nel riminese: minime attorno allo zero, clima freddo nei prossimi giorni

Attualità

Venerdì 16 aprile 2021



Stato del cielo: perlopiù sereno al mattino, con qualche addensamento a ridosso dei rilievi. Nubi in aumento fra pomeriggio e sera, con condizioni di cielo poco nuvoloso o velato da stratificazioni via via più compatte.



Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +3°C, massime comprese tra +8°C e +14°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 17 aprile 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso fin dal mattino. Condizioni di cielo molto nuvoloso, talvolta coperto nell’entroterra, fino a sera.

Precipitazioni: assenti fino al pomeriggio. Possibili piovaschi di debole intensità, in risalita dal Nord Marche, durante la serata.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +5°C, massime comprese tra +7°C e +11°C.

Venti: deboli-moderati di Bora da nord-est.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Domenica 18 aprile 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata.

Precipitazioni: di debole intensità al mattino, in risalita da sud-est. Locale intensificazione dei fenomeni nel pomeriggio, con rovesci di pioggia moderati a ridosso dell’entroterra, nevosi oltre 1000 metri. Migliora dalla sera con residui piovaschi.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +7°C, massime comprese tra +6°C e +11°C.

Venti: deboli-moderati di Bora da nord-est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.

Linea di tendenza: l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal perdurare delle stesse condizioni meteo. Instabilità sparsa con rovesci di debole-moderata intensità, cielo spesso nuvoloso e temperature al di sotto delle medie del periodo. La Primavera sembra non voler decollare sul territorio riminese così come su buona parte del centro-nord Italia.



