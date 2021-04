Torre Pedrera: il mercato domenicale si sposterà provvisoriamente su via Eritrea

Attualità

Rimini

| 14:45 - 15 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Sono stati approvati in questi giorni gli atti che dispongono lo spostamento - in via temporanea e sperimentale - del mercato settimanale estivo di Torre Pedrera. Il mercato rionale della domenica per i commercianti del settore non alimentare, che a causa del cantiere del Parco del Mare Nord, si era spostato nelle vie Sollum, Diredaua e Eritrea.



Un trasferimento necessario, dopo la conclusione dei lavori che hanno riqualificato i lungomari da Torre Pedrera a Rivabella, e dopo la conseguente modifica dell’assetto urbano che ha cambiato la mobilità dell’intera area e l’organizzazione viaria.



Il mercato settimanale della frazione di Torre Pedrera infatti, a partire dal 2 maggio - e fino al 30 settembre - si svolgerà tutte le domeniche nell’area ubicata in località Torre Pedrera insistente su via Eritrea nel tratto compreso fra il passaggio a livello ferroviario di Via Brava e il passaggio a livello ferroviario di via Gebel.



Una nuova collocazione sperimentale, sempre nella parte a mare della ferrovia, più funzionale ai servizi ed accessibile che ha reso necessaria la riorganizzazione dei posteggi riservati ai commercianti del settore non alimentare e che potrà ricominciare tra breve, nel pieno rispetto delle disposizioni normative legate alla gestione dell'emergenza sanitaria di contrasto alla diffusione della sindrome da covid-19.