Coronavirus Rimini: 98 nuovi casi, un decesso e -1 ricoveri in terapia intensiva

| 16:20 - 15 Aprile 2021

Il bollettino di giovedì 15 aprile 2021.



A Rimini comunicati 98 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, l'8,5% dei contagi regionali, di cui 66 sintomatici (67,3%) e 32 asintomatici (32,7%). Prosegue il calo (-1) del numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ora 23 ed è stato comunicato il decesso di un 86enne. I contagi settimanali finora sono stati 383, media di 96 contagi al giorno (la scorsa settimana la media era 98).



In regione continuano a calare i ricoveri: in terapia intensiva sono 312 (-5), 2.464 quelli negli altri reparti Covid (-126)., percentualmente lo 0,5% e il 3,8% dei casi attivi. I nuovi casi sono 1150 su un totale di 25.696 tamponi, 959 le guarigioni e 33 i decessi. Crescono i casi attivi, 65.266 (+158).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA (da inizio pandemia) * 22.314 a Piacenza (+35 rispetto a ieri, di cui 24 sintomatici), 24.909 a Parma (+88, di cui 51 sintomatici), 42.697 a Reggio Emilia (+209, di cui 137 sintomatici), 60.573 a Modena (+184, di cui 111 sintomatici), 76.238 a Bologna (+217, di cui 160 sintomatici), 12.018 casi a Imola (+16, di cui 6 sintomatici), 21.805 a Ferrara (+96, di cui 28 sintomatici), 27.904 a Ravenna (+68, di cui 50 sintomatici), 15.064 a Forlì (+86, di cui 54 sintomatici), 17.763 a Cesena (+53, di cui 40 sintomatici) e 33.616 a Rimini (+98, di cui 66 sintomatici).



* Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 10 casi, di cui 9 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.