Sette clienti sorpresi a bere all'esterno del bar: il locale chiuso 7 giorni, titolare sanzionato

Cronaca

Rimini

14:33 - 15 Aprile 2021

Foto di repertorio.





Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 14 aprile), durante uno dei controlli per il presidio del territorio, una pattuglia in borghese della Polizia Municipale ha sanzionato un bar di Miramare che stava esercitando la propria attività senza rispettare le disposizioni anti-Covid. All'esterno dell'attività sette persone stavano consumando le bevande servite loro dal titolare del bar, poi sanzionato con 400 euro e con la chiusura del locale per cinque giorni. Guai per un collaboratore, appartenente alla famiglia dell'uomo: si è rifiutato di esibire i propri documenti e di declinare le proprie generalità, per questo è stato denunciato.