FOTO Verucchio, alla Fortezza partono nuovi lavori

Attualità

Verucchio

| 13:46 - 15 Aprile 2021



Sono mesi di interventi a tutto tondo per la Rocca Malatestiana di Verucchio e la rupe su cui sorgono la fortezza e l’abitato del capoluogo. Mentre si sta completando il primo step del consolidamento e della messa in sicurezza del costone roccioso da parte della Regione Emilia Romagna e della Protezione Civile con spettacolare ancoraggio delle reti per mezzo di elicotteri, si è aperto infatti mercoledì 14 aprile il cantiere per un intervento di manutenzione straordinaria della copertura del salone e della sala baronale della fortezza. Opera da 30.000 euro che il Comune ha deciso di finanziare interamente con fondi propri, vista l’urgenza di procedere al più presto così da avere una struttura in tutta sicurezza per le auspicabili prossime aperture al pubblico. “Per risolvere in maniera puntuale i problemi di infiltrazioni, si provvederà al ripasso dei manti di copertura su una superficie di circa 485 metri quadri: saranno sostituiti i coppi ammalorati, riposizionati quelli mossi e si provvederà allo smontaggio, al rifacimento e al fissaggio con malta di cemento e schiuma poliuretanica delle prime tre file di chiusura laterale, superiore e inferiore. Oltre che al ripristino dell’impermeabilizzazione del piano orizzontale e all’installazione della ‘linea vita’ che consentirà di realizzare in tutta sicurezza eventuali lavori futuri. L’intervento, tempo permettendo, sarà ultimato in una ventina di giorni”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali.