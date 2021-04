A Coriano torna 'Siamo nati per camminare' dopo lo stop per Covid

Attualità

| 12:34 - 15 Aprile 2021



A Coriano riparte lunedì 19 aprile, dopo uno stop di un anno a causa della pandemia di Covid19, "Siamo nati per camminare", la campagna regionale rivolta ai genitori e i bambini delle scuole primarie dell'Emilia-Romagna, per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile a partire dai percorsi casa-scuola.



Il progetto, alla sua decima edizione, ha come "focus" tematico annuale la costruzione di reti di conoscenza territoriali a supporto della mobilità e dello sviluppo dei bambini; proprio in un anno che ha visto ridursi le occasioni di incontro ma allo stesso tempo fatto crescere la consapevolezza della loro importanza per la qualità della vita delle nostre città e comunità. "Il Comune di Coriano, attento da sempre alla consapevolezza e alla salute dei suoi ragazzi, aderisce alla campagna 2021, in quanto strumento per insegnare ai bambini e alle famiglie l'importanza di salvaguardare il nostro pianeta riducendo le emissioni di Co2 e riscoprire i tesori della propria comunità socializzando", spiega l'amministrazione comunale.



E' iniziata ieri mattina (mercoledì 14 aprile) la distribuzione del materiale per partecipare al concorso, presso i due circoli didattici di Coriano.