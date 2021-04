City Tours alla scoperta delle storia delle donne riminesi e della bella epoque

Turismo

Rimini

| 09:40 - 15 Aprile 2021

Piazza Cavour.

Il 17 e 18 aprile VisitRimini ripropone i suoi Rimini City Tours, camminate all'insegna della bellezza e della cultura, alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi in piena sicurezza.

I City Tours, organizzati insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte di Guidopolis,

partono il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 10.30 e durano 90 minuti. Camminate culturali guidate nel centro storico di Rimini con partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto, esclusivamente all’aperto. Ogni tour è garantito anche solo per un visitatore.

Per sabato 17 aprile, i Rimini City Tours propongono la visita ‘Ritratti al femminile’:

un omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi: Santa Colomba ed Innocenza, prime martiri cristiane, Santa Chiara e Francesca da Rimini, con le loro travagliate biografie, Polissena Sforza e Isotta degli Atti, fedeli consorti del condottiere Sigismondo Pandolfo Malatesta, per poi concludere con alcuni ritratti di signore che hanno segnato la vita culturale dell'800' e 900'.

Per domenica 18 aprile, invece, sarà la volta della visita ‘Rimini e la belle epoque’:

un walking tour alla scoperta del 900', attraverso sale cinematografiche d'antan, passati e moderni salotti culturali (Piazza Cavour ed i suoi caffè) e atmosfere incantate del bel mondo borghese (e.g. villini e Grand Hotel, dall'esterno).

Si consigliano scarpe comode per lo spostamento a piedi.



I tour possono raggiungere un numero massimo di 12 partecipanti e la guida avrà un microfono per consentire a tutti di ascoltare, mantenendo le distanze di sicurezza. La prenotazione può essere fatta anche in anticipo sul sito www.visitrimini.com nella sezione ‘cosa fare’ oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441). Si potrà anche arrivare al Visitor Center almeno 15 minuti prima della partenza del tour per prenotare in loco la propria partecipazione. Biglietti: 12 euro a persona per gli adulti e gratis per i bambini fino ai 10 anni.

Accanto ai city tour, VisitRimini sta preparando una selezione di proposte tematiche per un calendario in tutta sicurezza, a partire dal mese di Maggio, nel rispetto della normativa.