Basket C Silver, Dulca Santarcangelo corsara: Gaetano Scirea ko 49-78

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:15 - 15 Aprile 2021

Un time out Dulca Angels.

Arriva in trasferta sul parquet di Bertinoro la prima vittoria per la Dulca Santarcangelo, che nel recupero della seconda giornata doma Gaetano Scirea (priva del big Lorenzo Brighi) con una prova autoritaria specialmente in difesa: 49-78

LA PARTITA

Partono subito forte i ragazzi di coach Ceccarelli che alla palla a due schiera Frigoli, Pesaresi, Scarponi, Fusco e Gamberini. Già dalle prime battute si sfruttano i maggiori chili in attacco con Fusco e Gamberini ma è la difesa forte di tutta la squadra Angels che segna subito il match portando Gaetano Scirea ad attacchi imprecisi e a numerose palle perse. Alessandro Scarponi viene cercato da subito dagli esterni Pesaresi e Frigoli, trovando così due bombe che fanno volare gli Angels sul 5-20 al 5′ minuto.

Coach Emiliano Solfrizzi prova a contenere i danni con due fiammate del fratello Enrico, ma i clementini non si guardano più indietro e con la bombe di Luca Pesaresi e Ettore Semprini e due canestri di Ale Chiari chiudono il primo quarto sul 12-31.

Nel secondo periodo Coach Ceccarelli continua le rotazioni e tutti i ragazzi entrano in campo, continuando la forte pressione in difesa e trovando ottime soluzioni in attacco con i soliti Scarponi, Fusco, Gamberini ben coadiuvati da Vandi e Buzzone (16-44 al 15′). Scirea prova a rimanere aggrappata alla partita con Farabegoli e Monticelli andando alla pausa lunga sul 27-51.

Nella ripresa si segna poco da entrambe le parti, il ritmo della partita rimane alto ma entrambe le squadra sbagliano qualche conclusione di troppo. L’azione degna di nota è una palla recuperata che lancia in contropiede Matteo Polverelli che schiaccia prepotentemente. Santarcangelo rimane comunque saldamente in controllo della partita chiudendo il terzo periodo 38-60.

L’ultimo periodo è necessario solamente per stabilire il risultato finale, Coach Gabriele Ceccarelli da ampio spazio a tutti i giovani della “cantera” gialloblù e gli ultimi cinque minuti di gara gli Angels schierano un quintetto “under 21”, che grazie ai canestri di Niccolò Buzzone e Ettore Semprini tocca proprio alla sirena il massimo vantaggio della gara +29.

Il prossimo impegno per i Dulca Angels Santarcangelo sarà domenica 18 aprile in trasferta sul campo di Granarolo, match valido per la quarta giornata di campionato.

Il tabellino

SANTARCANGELO: Scarponi 18, Fusco 12, Gamberini 11, Pesaresi 3, Semprini 7, Chiari 4, Polverelli 6, Buzzone 10, Vandi 2, Frigoli 5, Mazza. All. Ceccarelli Ass. Bronzetti

BERTINORO: Solfrizzi 6, Sampieri 10, Farabegoli 8, Biandolino 2, Ravaioli 7, Rossi 12, Angeletti 2, Monticelli 2, Bassi, Serra, Bellini, Stoica. All. Solfrizzi E. Ass. Merenda

Parziali: 12-31; 27-51; 38-60