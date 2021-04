FOTO e VIDEO Il film di Rimini Pro Livorno 4-1: poker vincente al Neri

Sport

Rimini

| 21:59 - 14 Aprile 2021



Aglianese e Fiorenzuola vittoriose in trasferta, ma il Rimini non molla. La vetta è lontana 16 punti (vincendo i tre recuperi, il Rimini andrebbe a -7), domenica i biancorossi si giocano tanto sul campo del Fiorenzuola (un virtuale -4), ma intanto il Mastronicola bis ha rivitalizzato il Rimini, che nelle ultime sette gare ha portato a casa 16 punti: cinque vittorie, un solo pari (con l'Aglianese) e l'inopinata sconfitta contro la Sammaurese. Contro il Pro Livorno, prova di forza di Vuthaj e compagni, che hanno rimontato lo svantaggio iniziale a firma Camarlinghi. Casolla è stato bravo a trovare il pareggio in mischia (foto 1 della gallery), poi Ricciardi ha beffato il portiere con un sinistro dalla distanza (foto 2 e foto 3). Nella ripresa Casolla con una potente girata al volo di destro ha chiuso il conto (foto 4), prima del sigillo finale di Vuthaj, bravo ad andare via in progressione solitaria e a infilare Blundo con un diagonale rasoterra (foto 5).



Rimini - Pro Livorno 4-1



RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio (24' st. Manfroni) - Pecci (37' st. Mengucci), Simoncelli, Ricciardi, Sambou (24' st. Pari), Viti (17' st. Arlotti) - Vuthaj, Casolla (34' st. Diop)

In panchina: Adorni, Nigretti, Lugnan, Ambrosini.

All. Mastronicola.

PRO LIVORNO (4-3-3): Blundo - Petri, Falleni M., Bartorelli, Lucarelli (27' st. Matteoli) - Bachini (20' st. Casalini), Bulli (37' st. Turini), Brizzi - Rossi (27' st. Solimano), Granito (37' st. Mancini), Camarlinghi.

In panchina: Vozza, Del Corona, Falleni D., Solimano, Brini, Casalini,

All. Niccolai



ARBITRO: Leone di Barletta (Assistenti: Fracchiolla di Bari e De Chirico di Molfetta)

RETI: 41" Camarlinghi, 24' Casolla, 32' Ricciardi, 18' st. Casolla, 49' Vuthaj

AMMONITI: Bachini, Viti, Mengucci, Bartorelli

ESPULSI: nessuno.

NOTE: Angoli 4 - 5. Recupero: 1'pt., 4' st.



Fotoservizio Davide Venturini