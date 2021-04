Calcio D, la Sammaurese si arrende alla capolista Fiorenzuola 1-2

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:09 - 14 Aprile 2021

L'allenatore Protti (a destra) - Foto Venturini.



Nonostante un forte turnover dovuto ai tanti impegni ravvicinati, la Sammaurese tiene testa alla capolista, ma al termine della battaglia deve cedere il passo al Fiorenzuola (1-2). Una prima frazione bloccata, con i romgnoli sempre propositivi, ad inizio ripresa una fiammata della squadra allenata da Tabbiani sposta l'ago della bilancia. Recupero emozionante e di carattere, Lombardi e compagni la riaprono, ma il Fiorenzuola salva la pelle.



Nei primi minuti la Sammaurese, con un tridente d'attacco completamente rivoluzionato, gioca senza nessun timore reverenziale. Lo scorrere del tempo aiuta il Fiorenzuola che a poco a poco prende le misure. Seppur il possesso palla sia a favore degli ospiti, con la truppa di romagnola pronta ad agire di rimessa, non si segnalano azioni pericolose.



Pronti via e scorribanda sulla sinistra di Nicoli che però calcia sull'esterno della rete. La sfortuna si abbatte sulla Sammaurese al 50': tiro al volo di Zaccariello, la conclusione viene deviata e Maniglio viene purtroppo ingannato. Il Fiorenzuola raddoppia poco dopo. Lancio lungo che sorprende la difesa di Protti, Tognoni mette in mezzo e Michelotto infila in rete.



Pur continuando a giocare con estrema volontà e costanza, la Sammaurese si scontra contro la granitica difesa dei rossoneri che non concede nulla. Nella parte finale Protti inserisce Bonandi, Chiwisa e Jassey per dare maggior freschezza e qualità, ma la situazione non muta complice anche il doppio giallo rimediato da Gregorio. I giallorossi però non mollano. Maxi recupero e Lombardi mette il sale sulla coda al Fiorenzuola. Palla recuperata e destro a giro che riapre la contesa. Minuti incadenscenti, i valdaresi tengono e si prendono il successo.



Il tabellino



SAMMAURESE-FIORENZUOLA 1-2



SAMMAURESE: Maniglio, Patrignani, Della Vedova, Cianci, Migani (75' Chiwisa), Gregorio, Nicoli (80' Lombardi), Scarponi (80' Palmese), Camara, Guatieri (75' Bonandi), Sabba (75' Jassey) A disp: Ramenghi, Palmese, Chiwisa, Gurini, Lombardi, Rrasa, Bonandi, Jassey, Manuzzi. All Protti

FIORENZUOLA: Battaiola, Olivera (60' Cavalli), Crotti, Zaccariello, Potop, Ferri, Tognoni (80' Colantonio), Esposito (73' Perseu), Stronati (8' Saia), Michelotto (75' Michelotto) A disp: Ghidetti, Cavalli, Carrara, Facchini, Perseu, Hathaway, Colantonio, Saia, Arrondini. All Tabbiani



Reti: 50' Zaccariello, 52' Michelotto, 91' Lombardi

Note. Ammoniti: Esposito, Crotti