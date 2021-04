Via al vaccino agli over60 se confermate le dosi previste in Regione

Attualità

| 19:36 - 14 Aprile 2021

Da fine mese le forniture previste permetterebbero di passare a 40mila somministrazioni al giorno.

"Se tutto procederà come previsto dal Governo, si parte anche con la vaccinazione degli over60". Lo ha annunciato Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, in videoconferenza per un punto sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid in Emilia-Romagna. Da lunedì 26 aprile saranno aperte le agende per gli appuntamenti vaccinali dei cittadini dai 65 ai 69 anni, quindi i nati dal 1952 al 1956 compresi, e due settimane dopo, lunedì 10 maggio, al via le prenotazioni per la fascia d'età 60-64 anni, cioè le classi dal 1957 al 1961. E quindi per tutti loro subito data, luogo e ora per la somministrazione. Il via, sottolinea Donini, è subordinato alla realizzazione del piano del generale Figliuolo sulle 500mila somministrazioni al giorno in Italia tra fine aprile e inizio maggio. "Siamo pronti" come struttura organizzativa, quindi "queste date le annunciamo".