Calcio RSM: poker della capolista La Fiorita al Fiorentino, stop Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 16:22 - 14 Aprile 2021

Un'uscita di Manzaroli nella sfida tra San Giovanni e Libertas (foto FSGC).



Tanto per cambiare, La Fiorita vince. L’11° successo su 12 porta in dote ai gialloblù un’altra matematica certezza, dopo quella – maturata qualche giorno fa - di disputare i play-off senza passare dal Turno Preliminare: da ieri sera, è assodato che nessuno toglierà alla banda di Berardi il primo posto nel Girone Unico. Contro un Fiorentino non particolarmente gravato da assilli di classifica, la Fiorita infila la seconda goleada dopo quella alla Juvenes-Dogana, anche se in questo caso con un paio di gol in meno: il poker gialloblù viene costruito quasi per intero nel primo tempo, con Pancotti ad aprire i conti e Castellazzi e Rinaldi a rincarare la dose; il sigillo attorno all’ora di gioco, con Grandoni a segno per la seconda volta consecutiva dopo il gol rifilato alla Juvenes.



Non potrà più sperare nel primo posto la Libertas, che nel derby con il San Giovanni – già certo dell’approdo in post season – non va oltre lo 0-0, mantenendo così accesissima la bagarre alle spalle della capolista. Stesso risultato nell’incrocio fra Faetano e Murata, con i gialloblù che tornano a muovere la classifica ma che non fanno significativi passi in avanti verso la zona play-off; i bianconeri, al contrario, trovano l’aggancio al Fiorentino e vanno sempre più vicini all’accesso al Turno Preliminare, potenzialmente festeggiabile già questa sera in caso di non vittoria del Cailungo.



Manca poco anche alla Juvenes, che però è costretta suo malgrado a registrare la seconda sconfitta consecutiva con un passivo molto pesante. Dopo lo 0-6 contro La Fiorita, arriva l’1-6 nel derby con la Folgore, trascinata da un Imre Badalassi letteralmente scatenato nelle ultime tre giornate, in cui ha saputo collezionare sette reti frutto di due triplette e una marcatura singola. Il secondo hat-trick è quello di ieri sera: l’ex Tre Fiori apre le danze al 16’ e poi si ripete al 21’ e al 36’, regalando alla sua Folgore un vantaggio di sicurezza e a sé stesso la vetta della classifica cannonieri – con 8 reti totali – in compagnia di Baldini e Pacchioni. Nella ripresa non c’è più Badalassi in campo ma c’è una Folgore comunque determinata ad allargare la forbice: Pasolini e due volte Dormi portano i giallorossoneri sul parziale +6, poi leggermente ridotto per effetto della rete della bandiera firmata da Protino. Juvenes comunque vicina alla post season e Folgore momentaneamente terza in attesa di Tre Fiori e Tre Penne.



San Giovanni - Libertas 0-0



SAN GIOVANNI Manzaroli; Tamagnini, Olivieri, Senja, Urbinati, Comuniello, Enchisi, Lunadei, Berardi, Ndiaye, Fancellu

A disposizione: Arena, Cecchetti, De Biagi, Fortunato, Gobbi, Grieco, Tasini

Allenatore: Massimo Dolcini (sostituisce lo squalificato Paolo Baffoni)

LIBERTAS Gentilini; Sartori, Ballarini, Narducci, Moretti, Pesaresi, Spadaro (dal 55’ Berretti), Sopranzi, Bernacci, Righini (dal 68’ Golinucci), Morelli (dal 55’ Aruci)

A disposizione: De Marzo, Mirzoyan, Obeng, Salomone

Allenatore: Mirco Papini



Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Alfonso Giannotti, Laura Cordani

Quarto Ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Berardi, Righini, Lunadei, Moretti



Murata - Faetano 0-0



MURATA Benedettini; Rinaldi, Babbini, Diedhiou, Arrigoni, Tani, Fabbri, Campidelli (dal 76’ Casadei), Nanni (dal 59’ Salvatori), Baschetti, Toccaceli

A disposizione: Broccoli, Babboni, Ortibaldi

Allenatore: Achille Fabbri

FAETANO Guidi; Zaghini, Medici, Fall, Della Valle, Musabelliu, Giacobbi, Klyvchuk (dal 76’ Moroni), Mezgour, Barbuio, Neri (dal 53’ Bonavitacola)

A disposizione: Del Prete, Grilli, Barretta, Muggeo, Dominella

Allenatore: Alessandro Fabbri



Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Zaghini

Quarto Ufficiale: Cristiano Ascari

Ammoniti: Babbini, Tani, Barbuio, Musabelliu



Juvenes Dogana - Folgore 1-6



JUVENES-DOGANA Manzaroli (dal 73’ Gobbi); T. Raschi, Acquarelli, Franciosi (dal 61’ Tonti), Quaranta, Zucchi (dal 54’ Merli), Ancora, Gori, Stella (dal 61’ Protino), Baldini (dal 46’, Tumidei

A disposizione: Gatti, J. Raschi

Allenatore: Manuel Amati

FOLGORE Bicchiarelli; Spighi, Brolli, Rosini, Sottile (dal 46’ Nanni), Serafini (dal 46’ Bezzi), Domeniconi, Mattia Giardi (dal 55’ Matteo Giardi), Dormi (dal 75’ Aluigi), Badalassi (dal 46’ Bernardi), Pasolini

A disposizione: Semprini, Lisi

Allenatore: Omar Lepri



Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Alessandro Salvatori, Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Gianluca Ceccarelli

Ammoniti: Ancora

Marcatori: 16’, 21’ e 36’ Badalassi, 38’ Pasolini, 50’ e 74’ Dormi



Fiorentino - La Fiorita 0-4



FIORENTINO Bianchi; Generali, Contadini (dal 73’ Paoloni), Anastasi, Paglialonga, Casoli (dal 73’ Cekirri), Molinari (dal 60’ Tommasi), Cevoli, Baizan (dal 60’ Ceccoli), Pacchioni (dal 60’ Tamagnini), Piscaglia

A disposizione: Berardi, Radoi

Allenatore: Enrico Malandri

LA FIORITA Andreani; Gasperoni, Brighi, Di Maio (dal 46’ Santi), Miori (dal 46’ Grandoni), Loiodice (dal 60’ Errico), Mularoni, Rinaldi, Peluso (dal 67’ Zafferani), Pancotti, Castellazzi (dal 56’ Pieri)

A disposizione: Venturini, Guidi

Allenatore: Nicola Berardi



Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Laurentiu Ilie, Carmine Nuzzo

Quarto Ufficiale: Raffaele Delvecchio

Marcatori: 19’ Pancotti, 23’ Castellazzi, 40’ Rinaldi, 58’ Grandoni