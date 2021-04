Rimini, assessore Sadegholvaad: "investire nell'entroterra". Il plauso di Valmarecchia Futura

Attualità

Jamil Sadegholvaad.



Il Comitato Valmarecchia Futura, in una nota, esprime il proprio plauso a un intervento di Jamil Sadegholvaad, oggi assessore al Comune di Rimini e possibile candidato a guidare l’Amministrazione dopo le prossime elezioni amministrative. Sadegholvaad ha posto l'attenzione sullo spopolamento dell'entroterra, con investimenti mirati e la decentralizzazione dei servizi.“Torniamo ad arricchire ogni zona del territorio di servizi e opportunità per viverci. E non andare solo a fare la scampagnata della domenica", ha scritto l'assessore in una nota. "Leggere i dati, ascoltare la gente, è il miglior modo per affrontare i problemi e come ha notato Sadegholvaad le informazioni sulla Valmarecchia parlano chiaramente di un’area spopolata di cittadini e di imprese dal referendum di annessione dei Comuni", spiega il portavoce del comitato, Alessio Amanatini. Negli ultimi 15 anni l’Alta Valmarecchia ha perso oltre 1.000 abitanti e 252 imprese, con il percorso inverso della bassa Valmarecchia. Il comitato invita Sadegholvaad a essere coerente, in caso di elezione a sindaco di Rimini: "Ciò segnerebbe una netta inversione per il comune capoluogo, fin qui poco propenso ad affiancare la domanda di interventi urgenti per migliorare i collegamenti fra Alta Valmarecchia e il mare".