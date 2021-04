Un assaggio d'estate con il menù a quattro mani dei ristoranti Quartopiano e Guido

Attualità

Rimini

| 15:10 - 14 Aprile 2021

Silver Succi.

Si ispira al mare, al sole e alla voglia di libertà tipicamente estiva il menù a quattro mani proposto da Quartopiano Suite Restaurant e Guido per l’asporto o il delivery “A casa tua”. Sarà un po’ gustarsi un anticipo d’estate, assaporando le sorprendenti creazioni dello chef Silver Succi e del collega stellato Gianpaolo Raschi. “Le giornate che si allungano, le prime passeggiate sulla spiaggia, la pelle che si arrossa al sole: tutto questo accende in noi un forte desiderio d’estate – commentano i due chef -. Sensazioni ed emozioni che vogliamo trasmettere attraverso i profumi, i sapori e i colori che si ispirano alla stagione più bella dell’anno e al mare, elemento tanto caro a noi riminesi. Nella speranza di poter al più presto accogliere nuovamente i clienti all’interno dei nostri ristoranti, vogliamo regalare un anticipo d’estate da vivere a casa”.



Il menù, disponibile in numeri limitati, potrà essere ordinato per la cena di sabato 17 aprile e per il pranzo e la cena di domenica 18 aprile. Sarà sufficiente seguire poche semplici istruzioni per gustare i piatti proprio come al ristorante.