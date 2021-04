Covid Rimini: 95 nuovi casi, nessun decesso e calo ricoveri in terapia intensiva (-2)

Attualità

Rimini

| 16:13 - 14 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 14 aprile 2021.



A Rimini comunicati 95 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, l'11,1% dei contagi regionali, di cui 50 sintomatici (52,6%) e 45 asintomatici (47,4%). Cala (-2) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ora 24, nessun decesso comunicato per il nostro territorio, che in questi primi tre giorni della settimana ha fatto registrare 285 contagi, media 95 al giorno (la scorsa settimana media di 98).



In regione continuano a calare i ricoveri: in terapia intensiva 317 (-14), 2.590 quelli negli altri reparti Covid (-64), percentualmente lo 0,5% e il 4% dei casi attivi. I nuovi casi sono 859 su un totale di 27.747 tamponi, 660 le guarigioni e 30 i decessi. Crescono i casi attivi, 65.117 (+169).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA da inizio pandemia* 22.279 a Piacenza (+29 rispetto a ieri, di cui 21 sintomatici), 24.822 a Parma (+77, di cui 41 sintomatici), 42.488 a Reggio Emilia (+119, di cui 65 sintomatici), 60.389 a Modena (+72, di cui 23 sintomatici), 76.030 a Bologna (+104, di cui 52 sintomatici), 12.002 casi a Imola (+27, di cui 16 sintomatici), 21.709 a Ferrara (+54, di cui 18 sintomatici), 27.836 a Ravenna (+131, di cui 82 sintomatici), 14.978 a Forlì (+93, di cui 72 sintomatici), 17.710 a Cesena (+58, di cui 46 sintomatici) e 33.518 a Rimini (+95, di cui 50 sintomatici).



* Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 6 casi, di cui 3 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 3 risultati non Covid-19