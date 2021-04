Covid, come si muove il virus in Provincia. Casi attivi: Coriano e Verucchio tra le più colpite

Attualità

Rimini

| 15:03 - 14 Aprile 2021

Coronavirus nella provincia di Rimini, la mappa al 14 aprile: tutti i dati comune per comune.



La settimana 5-11 aprile in Provincia di Rimini, fa registrare un calo dei casi attivi, da 2980 a 2294 (-686) e un corposo calo dei nuovi contagi, da 1066 a 604 (-462). Si conferma quindi per la terza settimana un trend di calo, dovuto alle restrizioni della zona rossa. Calo dei casi attivi anche nella città di Rimini, da 1453 a 1144 (-309), il 49,9% del totale dei casi attivi di tutta la Provincia. I comuni con più nuovi casi sono Rimini (289), Riccione (62), Santarcangelo di Romagna (51), Verucchio (35), Cattolica (26) e Coriano (23). Considerando i casi attivi, da rimarcare il dato di Coriano (128), peggio di Riccione e Cattolica, di Montescudo Monte Colombo (95) e Verucchio (83).



CASI ATTIVI (2294) Rimini 1144, Santarcangelo di Romagna 179, Coriano 128, Riccione 124, Cattolica 105, Montescudo Monte Colombo 95, Verucchio 83, Bellaria Igea Marina 68, Misano Adriatico 67, San Giovanni in Marignano 60, Poggio Torriana 45, Novafeltria 44, Morciano di Romagna 34, San Clemente 26, Mondaino 21, Talamello 15, Montefiore Conca 13, Mondaino 11, Pennabilli 10, Saludecio 8, Maiolo 7, Montegridolfo 3, Sant'Agata Feltria 3, Casteldelci 1. Gemmano Covid Free.



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020)

​​​​​​Rimini 471 (+11)

Riccione 128 (+4)

Santarcangelo di Romagna 59 (+2)

Cattolica 57

Bellaria Igea Marina 49 (+1)

Misano Adriatico 30 (+1)

Morciano 27 (+1)

Coriano 26

Poggio Torriana 23

San Giovanni in Marignano 23

Verucchio 22

Novafeltria 20

Saludecio 16

Montescudo Monte Colombo 15

San Clemente 11

Pennabilli 10

San Leo 8

Mondaino 6 (+1)

Sant'Agata Feltria 5

Montefiore Conca 4

Castleldelci 3

Gemmano 3

Montegridolfo 2

Talamello 1

TOTALE: 1019 (+21)