Rimini: 18 studenti si occuperanno della pulizia del parco Murri

| 13:45 - 14 Aprile 2021

Con la recente costituzione del gruppo "Parco Murri Bellariva", si allarga la famiglia dei Ci.VI.VO. che arrivano ad essere in tutto 73 gruppi. "Un numero importante che segna ancora una volta, una crescita di partecipazione, responsabilità e senso civico nel territorio, con ben 920 volontari che ad oggi risultano iscritti", evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini.



Sono 18 i nuovi volontari - tutti giovani studenti - che hanno scelto di costituirsi come nuovo gruppo Ci.VI.VO a Bellariva per prendersi cura del Parco Murri. Un desiderio di partecipazione, unito ad una grande presa di responsabilità, che alcuni studenti di Bellariva hanno voluto concretizzare con azioni ben precise, descritte nella convenzione che hanno firmato con il Comune. Come quello di provvedere alla pulizia periodica dell'area e del verde pubblico, situato nel lungo mare Giuseppe di Vittorio, effettuando piccoli interventi di manutenzione e segnalando agli uffici competente eventuali necessità di specifici interventi. Un impegno a cui si aggiunge quello di mantenere i contatti con le realtà del territorio quali i comitati turistici, gli scout di Bellariva, la squadra di calcio Bellariva, al fine di generare una proficua organizzazione di eventi. L'obiettivo è quello di promuovere una rigenerazione del parco per restituirlo decoroso ed accogliente alla cittadinanza e turisti che durante la stagione estiva frequentano Bellariva.