Rimini: entra in vigore nuovo regolamento edilizio, con incentivi per restauro hotel

Rimini

| 13:42 - 14 Aprile 2021

Palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini.



Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di questa mattina (mercoledì 14 aprile), diventa efficace e operativa la variante al Rue (Regolamento urbanistico edilizio) recentemente approvata. Il Regolamento urbanistico edilizio, recepite le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati e dalla Provincia, era stato infatti approvato in Consiglio comunale lo scorso 25 marzo. "Lo strumento di pianificazione urbanistica è un regolamento fondamentale per lo sviluppo futuro della città, in quanto punta a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente sul principio dello sviluppo sostenibile, evitando il consumo di nuovo territorio, incentivando la riqualificazione energetica e sismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.