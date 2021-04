Nuovi spazi in edifici abbandonati per superare isolamento da Covid: ecco il bando

Attualità

Rimini

| 13:35 - 14 Aprile 2021

Foto di repertorio.

E' partita la ricerca, da parte dell'amministrazione comunale di Rimini, di immobili attualmente in disuso da destinare alla creazione dei forum urbani: degli spazi a disposizione delle associazioni e della cittadinanza, per promuovere la socialità, ma anche per dare nuove sedi, più localizzate, a servizi sociali e sociosanitari, nel contempo recuperando luoghi inutilizzati. L'amministrazione comunale, che ha rimarcato la finalità sociale del progetto (superare l'isolamento da Covid, specie per gli anziani), ha già individuato come possibili localizzazioni dei primi "Forum Urbani" le aree di Miramare, Viserba, dell'Ex Macello e di Spadarolo, già al centro di uno specifico progetto. Nell'avviso ci si concentra sulle zone di Miramare e Viserba-Viserbella e oltre alle possibili attività da inserire, sono precisati anche i requisiti degli immobili, che dovranno avere una superficie tra gli 800 e 1200 mq, essere in buone condizioni, dotati di impianti di riscaldamento. Saranno privilegiati gli spazi che garantiranno locali coperti più ampi e che collocati nelle aree più densamente abitate. La raccolta delle manifestazioni di interesse si chiuderà il prossimo 10 maggio, con le proposte che saranno valutate da una commissione entro la fine del mese.