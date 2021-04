Poste, 81mila identità digitali rilasciate in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:31 - 14 Aprile 2021

Insegna Poste Italiane.

Circa 81mila Identità Digitali Poste ID sono state rilasciate in provincia di Rimini da Poste Italiane nei 64 uffici postali. L’Identità Digitale di Poste Italiane consente di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti, garantendo la spinta digitale necessaria alla ripartenza del Paese.