Volley B, Titan Services cerca il riscatto a Sassuolo

| 10:21 - 14 Aprile 2021

Dopo la sconfitta interna con la Geetit Bologna nel recupero della sesta giornata di campionato, la Titan Services sale a Sassuolo per cercare di replicare la bella vittoria che colse all’andata, corroborata da un’ottima prestazione a muro e in difesa. Arbitreranno Roberto Giusto (1° arbitro) e Andrea Minelli (2°). “Fu una partita molto positiva. – Ricorda Stefano Mascetti, coach dei titani. - Ma a parte una brutta partita contro il Forlì al Pala Casadei prima della quarantena, per il resto dobbiamo dire che la squadra ha sempre fatto il suo dovere. Soprattutto considerando che abbiamo tanti giovani nel roster: ben tre 2003 e tre 2001. Quella a Sassuolo sarà senz’altro una trasferta difficile, vuoi per la distanza; vuoi per il pallone diverso. Noi usiamo il Mikasa e loro il Molten e, all’andata, gli emiliani ebbero molti problemi. Potrebbe essere lo stesso per noi. Io spero che, come al solito, i ragazzi giochino la “nostra” pallavolo, disputino la partita e si divertano”.

Con Sassuolo dovrebbe rientrare il primo centrale Bernardi e la squadra dovrebbe quindi presentarsi al completo.

Classifica del girone E2. Querzoli Forlì 21 (7 partite giocate); Geetit Bologna 20 (8); Consar Ravenna 8 (9); Kerakoll Sassuolo 6 (6); Titan Services 6 (7); Sab Heli Rubicone 5 (7).

Prossimo turno. (Recupero della 7^ giornata). Sabato 17 aprile ore 17.30 a Sassuolo: Kerakoll Sassuolo - Titan Services.

Le date degli altri recuperi

Recupero 8^ giornata - Titan Services – Consar Ravenna sabato 24 aprile ore 18.30 a Serravalle.

Recupero 9^ giornata - Titan Services – Sab Heli Rubicone venerdì 30 aprile ore 20.30 a Serravalle.