San Marino, morto a 65 anni Giovanni Ragini: addio al fondatore Fair Play

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:42 - 14 Aprile 2021

Giovanni Ragini.

Addio a Giovanni Ragini, che si è spento lunedì sera a 65 anni. Per tanti anni assistente sanitario all'Ospedale di Stato poi, una volta a riposo, impegnato per il suo Paese. Ragini è stato anche uno dei soci fondatori del Comitato nazionale sammarinese Fair Play. Tante le attestazioni di cordoglio, da semplici cittadini a Istituzioni. Per il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è stato un "uomo di grandi valori, ha saputo dare un importante contributo allo sport sammarinese a 360 gradi, un pezzo del nostro cuore". La Veglia di Preghiera è prevista oggi alle 20.30, mentre le esequie si terranno giovedì 15 aprile alle 15 alla chiesa Maria Ausiliatrice di Dogana.