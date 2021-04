Buoni spesa, a Coriano già aiutate 216 famiglie in difficoltà

Attualità

Coriano

| 07:19 - 14 Aprile 2021

Spesa al supermercato - immagine di repertorio.

Continua l'erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà del territorio di Coriano

Nel corso del 2020 il Comune ha bandito 4 avvisi per erogare tutti i buoni spesa assegnati dal Governo, andando progressivamente ad ampliare i requisiti di accesso per poter rispondere tempestivamente alle situazioni di maggiore difficoltà. Sono stati erogati 216 buoni spesa ad altrettante famiglie in difficoltà economica.

Si è proceduto con la medesima modalità organizzativa anche per erogare le ulteriori risorse assegnate dal Governo. Il nuovo bando si è chiuso in data 8 marzo 2021 e a definizione dell'istruttoria si avvierà l'erogazione dei buoni spesa per le 63 famiglie che hanno fatto richiesta.

In caso di risorse residue i termini verranno riaperti al fine consentire alle famiglie di poter beneficiare di ulteriori contributi.

Anche in questo caso la scelta è quella di utilizzare le risorse per dare risposte immediate alle famiglie in maggiore difficoltà.

E' un intervento che si affianca a quelli già attivi per le fasce a maggiore rischio di povertà, come i contributi economici erogati dallo sportello sociale, per far fronte al pagamento delle bollette, nonché agli interventi messi in atto dalle associazioni di Volontariato del territorio. In primo luogo la Caritas, con la quale il comune ha ripreso l'intenso lavoro di supporto alle famiglie in difficoltà, non solo mediante l'attivazione di interventi in emergenza, ma soprattutto mediante la valutazione complessiva della situazione sociale del beneficiario, al fine di avviare una progettazione che sia di vero supporto per l'uscita dalla condizione di difficoltà.

Domenica Spinelli (sindaco): “L'attuale pandemia ha messo a dura prova la tenuta dei servizi sociali territoriali e ha portato ad una riflessione profonda delle misure in atto che vanno modulate alla luce di nuove sfide. Il lavoro di rete tra pubblico e privato costituisce una importante risorsa al fine di co-costruire una progettazione che consenta di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini.”

Beatrice Boschetti (assessore alle politiche sociali): “Anche l'implementazione delle figure delle assistenti sociali sul nostri territorio contribuiscono a delineare un sistema che vuole porre l'attenzione sulle criticità a cui dovremo far fronte nel futuro prossimo.”