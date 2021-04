Calcio D, il Sasso Marconi si rinforza con l'attaccante Riccardo Pasi

Sport

Rimini

| 21:58 - 13 Aprile 2021

In chiusura di mercato (le liste chudono il 15 aprile) da seganalre due movimenti nel girone D.

Il Sasso Marconi sta per annunciare l'ngaggio dell'attaccante Riccardo Pasi, classe 1990 al suo terzo club in stagione avendo vestito le maglie di Vado e Union Feltre. Pasi ha cambiato molte maglie nella sua carriera: Sud Tirolo, Santarcangelo in C2, Cremonese, Imolese, Correggese e Delta Rovigo; per lui presenze anche in serie A e B tra Parma, Modena e Bologna, il club in cui è cresciuto. La squadra emiliana non vuole lascira nulla di intenato per guadagnare la salvezza.

Il difensore Francesco Satti è l'ultimo arrivo in casa Seravezza Classe '91 proveniente dal River Pieve, squadra militante in Eccellenza, sarà a disposizione di mister Vangioni che tanto lo ha voluto, per aggiungere esperienza in questo momento difficile. Giocatore molto duttile può ricoprire sia il ruolo di esterno che di mezz'ala.