Tennis, Andrea Picchione conquista l'Open di Pescara

Sport

Repubblica San Marino

| 17:59 - 13 Aprile 2021

Andrea Picchione e Bertuccioli.

Continuano le soddisfazioni per gli allievi della Galimberti Tennis Academy impegnati sia nel circuito internazionale che a livello nazionale.

In particolare Andrea Picchione ha rispettato sino in fondo il ruolo di favorito numero uno aggiudicandosi il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Pescara. Nei quarti il 22enne allievo della Galimberti Tennis Academy, classifica 2.2, ha sconfitto 6-2 7-6 (6) il 2.5 Jacopo Denitto, poi in semifinale si è imposto per 6-0 ritiro sul 2.5 Marco Bonelli, quarta testa di serie, e ha completato il suo percorso netto regolando 6-4 6-3 in finale il 2.4 Gianmarco Crocetti, numero 3 del seeding.

In contemporanea buone notizie arrivano da Shymkent, in Kazakistan, dove Federico Bertuccioli si è qualificato per il tabellone principale del torneo Itf Men’s Future (15.000 dollari, terra) per la seconda settimana di fila (nella tappa precedente si era poi spinto fino ai quarti di finale).

Il pesarese classe 1998, 11esima testa di serie delle “quali”, ha travolto all’esordio il locale Demid Gorbachev per 6-0 6-0, quindi nel match che valeva l’ingresso nel main draw ha sconfitto 6-2 6-4 il bielorusso Aleksei Khomich, prima testa di serie delle “quali”. Il sorteggio non è stato granché benigno con il giocatore seguito dall’ex davisman azzurro e dal suo staff a Cattolica visto che dovrà sfidare al primo turno l’ucraino Vladyslav Manafov, primo favorito del seeding.

Nel torneo future kazako Bertuccioli è in gara anche in doppio, al fianco di Luca Tomasetto: al primo turno hanno eliminato per 6-2 6-4 i russi Chepelev-Sabanin, numero 3 del tabellone.